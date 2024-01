29-jähriger Steyrer wegen zweifachen Mordes vor Gericht

Im Zuge eines Streits mit seiner Freundin soll er die Frau im April 2023 durch zahlreiche Messerstiche getötet haben. Anschließend setzte er sich in sein Auto und stieß – laut Anklage in suizidaler Absicht – gegen einen anderen Pkw, dessen Fahrer den Unfall nicht überlebte. Der Angeklagte war bisher teilweise geständig.

Der 29-Jährige hatte die Frau Anfang 2023 als Domina kennengelernt und zu ihr eine private Beziehung aufgebaut. Mit der Zeit wurde er jedoch immer eifersüchtiger auf andere Männer, mit denen die Frau Kontakt hielt. Die Situation eskalierte, als ihn die Frau nach einem Streit aufforderte, die gemeinsame Wohnung zu verlassen. Der Mann stach mit einem Küchenmesser rund 20 Mal auf seine Lebensgefährtin ein. Ein Nachbar hörte die Hilferufe der Frau und verständigte Polizei und Rettung.

Einweisung beantragt

Laut Angaben des Angeklagten wollte er anschließend auf der Autobahn gegen eine Tunnelwand fahren, doch tatsächlich krachte er im Ortsgebiet mit 130 km/h gegen ein anderes Auto. Dessen Lenker, ein 31-jähriger Grazer, verstarb am Unfallort. Der Steyrer selbst wurde beim Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er im Landeskrankenhaus Graz in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden musste. Er habe sich eine blutende Wunde am Arm zuhalten wollen und das Lenkrad verrissen, lautete seine Rechtfertigung in einer späteren Vernehmung.

Laut Gerichtspsychiater weist der Mann eine Persönlichkeitsstörung mit Borderline-Anteilen auf, außerdem leidet er an Panikstörungen. Er wurde als zurechnungsfähig eingestuft, aufgrund seiner Gefährlichkeit wurde jedoch die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt.

