29-Jähriger starb bei Autounfall im Bezirk Braunau

Ein Großaufgebot an Helfern - 45 Feuerwehrmänner, die Crew des Notarzthubschraubers sowie mehrere Rotkreuz-Sanitäter aus Eggelsberg und das Kriseninterventionsteam - standen auf der Handenberger Landesstraße im Einsatz. Für den verunglückten Pkw-Lenker, einen 29-Jährigen aus dem Bezirk Braunau, kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Das Auto ist gegen 20.35 Uhr bei der Fahrt Richtung Handenberg in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Es rollte über die Böschung und überschlug sich mehrmals in der Wiese, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der junge Innviertler wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

