29-Jährige raste mit 195 km/h über die A9: Führerschein weg

Fast doppelt so schnell wie erlaubt war eine 29-Jährige am Samstagnachmittag auf der Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Graz unterwegs. 195 km/h zeigte das Messgerät der Beamten der Autobahnpolizei Klaus, die auf Höhe Sattledt (Bezirk Wels-Land) in der 100 km/h-Beschränkung Geschwindigkeitsmessungen durchführten. Die Rumänin, die im Bezirk Kirchdorf lebt, musste ihren Führerschein vorläufig abgeben, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Weitaus schneller als erlaubt war an diesem Wochenende auch ein 18-Jähriger zwischen Bad Goisern und Bad Ischl (Bezirk Gmunden) unterwegs: Der Einheimische missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete mit bis zu 180 km/h über die B145. Auf seiner Fluchte rammte er zudem einen Streifenwagen und wurde schlussendlich festgenommen.

Lesen Sie dazu auch: Lenker (18) rammte in Bad Goisern Polizeiauto

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.