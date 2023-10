29 Grad! Der Oktober beginnt rekordverdächtig

Der Oktober beginnt, wie der September geendet hat: mit überdurchschnittlich warmen Temperaturen und Sonnenschein. War der heurige September – wie berichtet – der heißeste seit Beginn der 257-jährigen Messgeschichte, startet auch der Oktober mit annähernd Rekordtemperaturen. "Montag und Dienstag werden außergewöhnlich warm", sagt der Meteorologe Alexander Ohms von Geosphere Austria. "Am Dienstag kann es im Salzkammergut 29 Grad bekommen, das ist für Anfang Oktober recht ordentlich."

Normalerweise habe es zu Beginn des Oktobers 18, 19 Grad – "da liegen wir heuer bis zu 10 Grad drüber", sagt Ohms. Jedoch kündigt sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Abkühlung an. "Da gibt es einen Sprung nach unten, wenngleich wir weit davon entfernt sind, dass es kalt wird", sagt Ohms. In den Modellen kündigen sich für diese Nacht zumindest Wind und Regenschauer an. Die Abkühlung hat allerdings nur ein nächtliches Stelldichein, denn schon der Mittwoch wird tagsüber wieder warm. Und am Wochenende stehen Temperaturen von 22, 23 Grad bevor.

Alexander Ohms, Meteorologe bei Geosphere Austria

Hoch-Tief-Differenz von 29,6 Grad

Im Flachland liegen die Temperaturen diesbezüglich naturgemäß unter solchen Spitzenwerten, wie sie dieser Tage im Salzkammergut und im Mühlviertel gemessen werden. Jedoch könnten sie in Linz ebenfalls rekordverdächtig werden. Die in Linz höchste Oktobertemperatur innerhalb der vergangenen 30 Jahre betrug 25,8 Grad. 25 Grad könnten es auf alle Fälle diese Woche werden, vielleicht auch mehr. Zum Vergleich: Die tiefste Temperatur, die Anfang Oktober in den vergangenen 30 Jahren gemessen wurde, war – 3,8 Grad. Ein Unterschied zwischen Höchst- und Tiefsttemperatur also von 29,6 Grad. "Diese Woche könnten jedenfalls neue Oktober-Rekorde fallen – vor allem im Mühlviertel", sagt Ohms.

ZIB-Wetter:

In Gugu gab’s schon ein Minus

Apropos Mühlviertel: Hier gibt es eine Messstation, die zwar für den Rest des Nordens nicht repräsentativ ist, die aber stets mit den tiefsten Temperaturen des Landes aufwarten kann, nämlich Gugu in Liebenau. "Hier wurden schon Ende September – 0,4 Grad gemessen", sagt Ohms. "Dort gibt es schon Reif auf den Wiesen." Ansonsten pendeln sich derzeit die morgendlichen Tiefstwerte zwischen 5 und 10 Grad ein. Ein gravierender Wetterumschwung ist zumindest bis 10. Oktober nicht in Sicht.

Das warme Wetter sei nebenbei auch fürs Gemüt gut, sagt Ohms. Im Vorjahr musste um die Zeit schon ordentlich geheizt werden. Das war heuer eben nicht der Fall und zudem gab es bereits im September ein Hochdruckwetter, das, tritt es im Oktober auf, für Nebel verantwortlich zeichnet. Von Nebel ist heuer, bis auf ein paar Stunden entlang des Inns, in Linz und in Perg, nichts zu sehen. Auch im Seengebiet nicht.

"Das hängt freilich auch damit zusammen, dass es wenig geregnet hat und die Bodenoberflächen trocken sind. Würde es jetzt regnen, hätten wir – gemeinsam mit den jetzt rapid kürzer werdenden Tagen – eine höhere Nebelneigung. Aber solange es nicht großflächig regnet, ist der Nebel nur ein kleines Thema", sagt Ohms.

Dass der "Michaelitag", der 29. September, früher im Handwerk ein Stichtag war, darüber haben die OÖN am Samstag ausführlich berichtet – ab diesem Tag sind die Tage um so viel kürzer, dass zum Arbeiten auch künstliches Licht benötigt wurde – daher auch der Brauch des heutigen "Lichtbratl-Montags".

Um wie viel die Tage kürzer sind – konkret die Sonne später auf- und früher untergeht –, zeigen diese Vergleichszahlen. Bis zur Wintersonnenwende werden die Tage zudem noch um einiges kürzer …

Manfred Wolf