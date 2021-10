28.000 Euro Schaden durch Handy-Betrüger

Dem Linzer wird vorgeworfen, Internet-Bekanntschaften zum Abschluss von Handy-Verträgen überredet und finanziell zu Opfern gemacht zu haben: Er sei in der Versicherungsbranche tätig, bei einer Werbekampagne seines Arbeitgebers würden die monatlichen Kosten für die Handyverträge übernommen. Wer mitmache, erhalte das zum jeweiligen Neuvertrag gehörige hochwertige Handy geschenkt.

Statt den "Bekanntschaften" die Handys zu übergeben, hat der 22-Jährige die Telefone unter dem Vorwand, sie noch für die Werbekampagne registrieren zu müssen, aber selbst einbehalten und sofort weiterverkauft, so die Vorwürfe. Den Erlös habe der Linzer mit Internet-Sportwetten verzockt.

25 Betrugsfälle seien bisher aufgeklärt, in weiteren Fällen müssen die Opfer erst noch ermittelt werden, so die Polizei. Der 22-Jährige zeige sich geständig, er wurde in die Justizanstalt Linz gebracht. Seit April soll der Mann sein Unwesen getrieben haben, die Staatsanwaltschaft hatte schließlich die Festnahme angeordnet.