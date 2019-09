28 Kinder: Wirbel um große Klassen in Mittelschulen

„Sind unsere Kinder weniger wert als andere?“, fragt eine Mutter, deren Kind die erste Klasse der Neuen Mittelschule in Pram (Bezirk Grieskirchen) besucht. Dort sitzen nicht weniger als 28 Schüler in der Klasse. „Wie kann das sein?“, fragt sie. Der Mutter wurde dies so erklärt: Von den 28 Kindern stammen acht nicht aus dem Schulsprengel. Daher werde nicht geteilt – und das, obwohl es die Schulsprengel gar nicht mehr gibt. Doch die Hausruckviertlerin weiß von einer ersten Klasse in einer anderen Neuen Mittelschule, wo 26 Kinder auf zwei erste Klassen aufgeteilt wurden. Dort seien nur Kinder aus dem Sprengel in der Klasse, so die Mutter. „Wir Eltern finden das skandalös“, sagt sie. „Unsere Kinder werden unfair behandelt.“

Die Bildungsdirektion verweist auf eine autonome Entscheidung der Direktorin. Ihr sei im Frühjahr mitgeteilt worden, dass sie nur eine erste Klasse führen könne. „Sie nahm aber weitere sprengelfremde Kinder auf“, so eine Sprecherin der Bildungsdirektion. Dazu kommt, dass offenbar im Herbst 2018 die Klassenschülerhöchstzahl von 25 auf 30 erhöht wurde. Die Schulsprengel gibt es inoffiziell noch immer: „Damit wird gewährleistet, dass jeder Schüler im Zweifelsfall einen Schulplatz hat“, so die Sprecherin. Der Fall der von der Mutter genannten weiteren Mittelschule werde geprüft. Die Direktorin gab keine Stellungnahme ab.