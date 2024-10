28-Jähriger wollte Porsche in Italien verkaufen und bekam 30.000 Euro Blüten

Von einem sogenannten "Rip-Deal Betrug" berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Freitagabend. Dabei handelt es sich im Jargon der Kriminalisten um ein Scheingeschäft, in dem echtes Geld meist von Betrügern durch Falschgeld ersetzt wird.

In diesem Fall hatte ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung Glück. Fast hätte er einen Porsche, den er im Internet für 30.000 Euro inseriert hat, gegen Falschgeld eingetauscht.

Er stand schon länger in telefonischem Kontakt mit einem Interessenten aus Italien. Die Telefonnummer, unter der sich der Unbakannte gemeldet hatte, hatte eine italienische Vorwahl. Weil er intensive Kaufabsichten bekundete, willigte der 28-Jährige ein, den Sportwagen nach Italien zu überstellen.

Ursprünglich vereinbarten die beiden die Stadt Verona als Treffpunkt. Dann wurde der Verkäufer telefonisch nach Turin gebeten. Der vermeintliche Autokäufer sei im Spital, sein Freund würde die Kaufmodalitäten vor Ort übernehmen. An der Adresse in Turin angekommen, übergab ihm ein Mann ein Geldbündel von 200-Euro-Scheinen, in Plastikfolie verpackt. An einem naheliegenden Ort, bei einer Tankstelle, solle er den Porsche schließlich abladen und übergeben. Auf der Fahrt dorthin überprüfte der Mühlviertler das Geld und erkannte, dass es sich dabei um Blüten handelte.

Sofort lenkte er sein Auto samt Anhänger wieder auf die Autobahn und fuhr in Richtung Österreich. Weil er Angst hatte, die Unbekannten können ihn verfolgen und das Auto rauben, fuhr er ohne Unterbrechung ins Heimatland. Während der Fahrt verständigte er die italienische Polizei. Anzeige erstattete er in Österreich. Der Bezirkskriminaldienst Urfahr-Umgebung stellte die 30.000 Euro Falschgeld sicher. Die Ermittlungen laufen.

