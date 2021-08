52-Jähriger starb bei Verkehrsunfall im Salzkammergut

Der Mann aus dem Bezirk Gmunden fuhr mit seinem Pkw am Freitag gegen 4:15 Uhr auf der regennassen Fahrbahn der Salzkammergut Bundesstraße Richtung Ebensee. Im Gemeindegebiet von Ebensee geriet der Arbeiter ins Schleudern und stieß frontal gegen den entgegenkommenden Wagen eines 52-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden.

Der 52-Jährige erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl eingeliefert. Die Salzkammergut Bundesstraße war bis 6 Uhr totalgesperrt.