28-Jähriger bei Kletter-Unfall schwer verletzt

Der Wiener wollte gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und einem Freund über das sogenannte kleine Grießkar zum Einstieg der Kletter-Zwölferkogel-Nordkante aufsteigen - eine Klettertour mit dem Schwierigkeitsgrad 5 an der Schlüsselstelle.

Der 28-Jährige kletterte im Vorstieg vom Standplatz der vierten Seillänge weg, seine Lebensgefährtin sicherte ihn. Noch bevor der Mann die erste Zwischensicherung anbringen konnte, brach ihm ein Tritt aus und er stürzte ab. Er blieb schwer verletzt auf Höhe des Standplatzes liegen. Sein 26-jähriger Freund setzte sofort einen Notruf ab und führte die Erstversorgung durch.

Mit Berge-Tau gerettet

Die alarmierten Einsatzkräfte, der Notarzthubschrauber "Martin 3", Mitglieder des BRD Grünau und die Alpinpolizei Gmunden rückten zum Einsatzort ab. Der Verletzte wurde mittels 25 Meter-Tau aus der Wand geborgen und zum Zwischenlandeplatz Parkplatz Almsee geflogen, wo er vom Notarzt versorgt wurde.

In der Zwischenzeit wurden dann auch noch die beiden anderen Kletterer vom Hubschrauber mit dem 25 Meter-Berge-Tau aus der Wand gerettet. Der 28-Jährige wurde bei dem Absturz schwer verletzt und in das Landeskrankenhaus Kirchdorf an der Krems geflogen.