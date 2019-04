28 Grad im Innviertel: Ranshofen war Europas Hitzepol

RANSHOFEN. Badewetter im April! Temperaturen wie im Hochsommer wurden heute an den Messstationen im Innviertel aufgezeichnet. Auch am Donnerstag bleibt es sommerlich warm, zum Wochenende hin stellte sich das Wetter um.

Nirgendwo in Europa war es am Mittwoch wärmer als im Innviertel. Bild: Daniel Scharinger

Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, Temperaturen jenseits der 25 Grad Marke: Die letzten April-Tage fühlen sich wie Sommer an. In Ranshofen (Bezirk Braunau) sind am Mittwoch gar 28,1 Grad gemessen worden, berichteten die Wetterexperten beim ORF-Radio Ö3.

Damit war die 2300-Einwohner Gemeinde am Inn Europas Hitzepol, nirgends auf dem Kontinent wurden höhere Temperaturen gemessen – auch nicht in Spanien oder Italien.

Ob damit der Zenit der heurigen April-Temperaturen schon erreicht ist? Gut möglich, dass es am Donnerstag noch eine Steigerung gibt. Wieder scheint häufig die Sonne, es ziehen nur ein paar harmlose hohe Wolken durch.

Allerdings liegt laut Meteorologen Saharastaub in der Luft, der den Sonnenschein etwas dämpfen kann. Dazu weht mäßiger bis lebhafter, in den Föhnregionen teils starker Wind aus Süd bis Südost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad, die Höchstwerte erreichen laut ZAMG 23 bis 28 Grad.

Am Wochenende stellte sich das Wetter um

Auch zum Ende der Arbeitswoche wird es noch einmal warm, bevor sich das Wetter am Wochenende umstellt. Am Freitag ist es zunächst föhnig und neben hohen Wolken oft sonnig. Allerdings breiten sich am Nachmittag und Abend von Westen her dichte Wolken aus, Regenschauer werden zunächst im Innviertel und im Bergland häufiger. Der Wind dreht auf West und kann stark auffrischen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad, die Höchstwerte erreichen 22 bis 26 Grad.

Spätestens in der Nacht auf Samstag erreicht eine Kaltfront Oberösterreich, die den von der Landwirtschaft lang ersehnten Regen bringt. Zudem kühlt es deutlich ab, die Höchstwerte erreichen nur noch 16 Grad.

1 Kommentar delano (331) 24.04.2019 21:42 Uhr Das ist der Grund, weshalb ich Ö3 nicht mehr höre! In der dortigen Wetterredaktion wird noch gejubelt und für den nächsten Tag der nächste Temperaturrekord beklatscht, während die Dürre extremste Ausmasse jetzt bereits im Frühjahr erreicht.

Ja, es mag der Klimawandel sein, aber man muss nicht auf diese dumme Art sich so reinsteigern. Antwort schreiben

