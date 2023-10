27 Personen aus Gondeln der Dachstein-Krippenstein-Bahn gerettet

Es war ein außergewöhnlicher Rettungseinsatz für die Bergrettung Obertraun und das Personal der Dachstein-Krippenstein-Bahn: Gegen 14 Uhr stand die Bahn auf der dritten Teilstrecke zur Station Gjaid still. "Es war eine automatische Abschaltung, die vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Wir gehen derzeit stark von einer Fehlschaltung aus, denn der Wind war heute auch nicht sehr stark. Wir werden auf jeden Fall den Fehler eruieren", sagt Rupert Schiefer, Geschäftsführer der Bergbahnen, im Gespräch mit den OÖN.

Passagiere blieben unverletzt

27 Personen befanden sich zum Zeitpunkt der Abschaltung in den zwei Gondeln der Bahn, die durch den raschen Einsatz des Personals evakuiert wurden. Die Rettungsaktion dauerte in etwa zwei Stunden, kurz vor 16 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. "Die Wagenbegleiter haben die Personen alle sicher abgeseilt, alles, was dafür nötig ist, befindet sich sowieso in den Gondeln. Anschließend wurden die Passagiere in Zusammenarbeit mit der Bergrettung sicher ins Tal gebracht, verletzt wurde zum Glück niemand", sagt Schiefer. "Unser Personal ist hier gut geschult, es werden regelmäßig Übungen für einen solchen Notfall durchgeführt."

Nach der Ursache des Problems werde morgen, Montag, gesucht. Dennoch wird der Bahnbetrieb morgen wie geplant ablaufen, bestätigte Schiefer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger