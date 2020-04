27-jähriger Pkw-Lenker bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am gestrigen Sonntag gegen 3:30 Uhr mit seinem Pkw von Haslach in Richtung Rohrbach-Berg. Am Gollnerberg kam er in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und rutschte mit dem Pkw auf der angrenzenden Wiese querstehend gegen ein Martel. Dieses wurde durch die Wucht des Anpralles weggerissen und nach knapp hundert Metern prallte der Pkw mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Stapel Baumstämme.

Dabei bohrte sich ein Baumstamm durch die Beifahrertür ins Fahrzeuginnere bis zum Fahrersitz. Der Fahrzeuglenker wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Rohrbach eingeliefert und kurze Zeit später in das Keplerklinikum Linz überstellt.