27-Jährige stürzte im Mühlviertel mit Motorrad: Fahrerflucht von beteiligtem Autofahrer

Eine 27-jährige aus Urfahr-Umgebung fuhr am gestrigen Montag gegen 18:40 mit ihrem Motorrad auf der B119 Greiner Straße von Dimbach kommend in Fahrtrichtung Grein. In einer Linkskurve wurde sie laut eigenen Angaben von einem entgegenkommenden Auto geschnitten, sodass sie nach rechts ausweichen musste und mit der dort befindlichen Leitplanke kollidierte.

Die 27-Jährige stürzte deshalb vom Motorrad und kam verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Der PkwLenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Verunfallte wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend ins Landesklinikum Amstetten verbracht.

Hinweise auf den anderen Lenker liegen derzeit noch keine vor. Um etwaige Zeugenhinweise wird ersucht und können telefonisch bei der PI Grein unter der Tel.: 059133-4323 bekanntgegeben werden.

