26,5 Millionen Euro für Planung der Stadtbahn

Am Donnerstag werden der Nationalrat und der oberösterreichische Landtag die Finanzierung für die erste Planungsphase der Linzer Stadtbahn beschließen. Zwei neue Schnellbahnlinien sollen, wie berichtet, in der Landeshauptstadt entstehen.

Kommende Woche soll dann schon die Ausschreibung für die erste Planungsphase beginnen, heißt es aus dem Verkehrsressort des Landes. Die Planung erfolge in zwei Phasen: Phase 1 umfasst die innerstädtischen Trassen in Linz, Phase 2 die Verlängerung der Regio Tram bis nach Gallneukirchen und Pregarten. "Mit der Absicherung der Planungskosten wird der Grundstein für eine echte Mobilitätsalternative geschaffen", sagt Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP).

Auch für Straßenprojekte des Landes Oberösterreich wird es bei der Sitzung des Landtags am Donnerstag wichtige Beschlüsse geben. Konkret sollen die Finanzierungen für die Umfahrung Weyer und den vierspurigen Ausbau der Wiener Straße (B1) bei Hörsching und Marchtrenk beschlossen werden. Insgesamt investiert das Land rund 73 Millionen Euro Steuergeld in diese beiden Projekte. In Weyer soll es im verkehrsbelasteten Ortszentrum durch die Umfahrung ruhiger werden. Der derzeit zweispurige Abschnitt der B1 bei Hörsching und Marchtrenk ist häufig überlastet, dies soll sich durch die Errichtung der beiden zusätzlichen Fahrstreifen ändern.

Viele Baustellen der Asfinag stehen indes nach der von Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) angeordneten neuerlichen Evaluierung der Projekte still (wir haben berichtet) – sehr zum Missfallen der Industriellenvereinigung (IV): "Nicht Verzögerung und Verzicht lösen die Probleme unserer Zeit, sondern neue Technologien, Innovationen und internationale Wettbewerbsfähigkeit", sagt IV-Präsident Axel Greiner.