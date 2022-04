2600 Unregelmäßigkeiten bei Kurzarbeit entdeckt

"Die Kontrollen der Finanzpolizei sichern den fairen Wettbewerb, schützen die finanziellen Interessen der Republik Österreich sowie der Steuerzahler", sagte Innenminister Magnus Brunner (VP) gestern bei der Präsentation der Jahresbilanz der Finanzpolizei. Diese führte im Jahr 2021 österreichweit 28.000 Kontrollen durch, woraufhin Strafen von 36 Millionen Euro beantragt wurden.

Die Arbeit der Finanzpolizei teilte sich im Vorjahr auf drei Schwerpunkte auf. Im ersten Bereich, dem Arbeitsmarkt, untersuchte die Finanzpolizei im Vorjahr die Dienstverhältnisse von rund 54.000 Personen. Rund 3400 Dienstnehmer waren dabei nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet. Wegen Lohn- und Sozialdumping wurden 1600 Betriebe kontrolliert, was zu insgesamt 1800 Strafanträgen führte.

Im Zusammenhang mit der Corona-Kurzarbeit führte die Finanzpolizei mehr als 5000 Kontrollen durch, dabei wurden 2600 Ungereimtheiten entdeckt. Diese wurden an das für die weitere Abwicklung zuständige Arbeitsmarktservice weitergeleitet.

Stark zurückgegangen ist die Zahl der sichergestellten illegalen Glücksspiel-Automaten, insgesamt waren es im Vorjahr 812. Auch die Anzeigen aus der Bevölkerung haben deutlich abgenommen. Die Finanzpolizei wertet das dennoch als Erfolg, der Rückgang sei ein Zeichen dafür, dass das illegale Glücksspiel in Österreich in den vergangenen Jahren stark zurückgedrängt worden sei.

Erfolgreich und herausfordernd

Der Leiter der Finanzpolizei, Wilfried Lehner, bezeichnete das Vorjahr als äußerst erfolgreich, wegen der Pandemie aber auch als herausfordernd. Insgesamt habe man es trotz der Pandemie geschafft, etwa gleich viele Kontrollen wie in den Vorjahren durchzuführen.

Neu war im Vorjahr die Einführung des Amtes für Betrugsbekämpfung (ABB) in der Finanzverwaltung. Das habe zu einer organisatorischen Zusammenführung der Betrugsbekämpfungseinheiten im ABB und zu kürzeren Amtswegen geführt, sagte ABB-Leiter Alfred Hacker. "Der organisierte Betrug ist sehr flexibel, die Finanzverwaltung in der Betrugsbekämpfung ist es aber auch", so Hacker.