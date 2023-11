2,6 Promille: Alkolenker flüchtete in Gmunden von Unfallort

In der Gmundner Bahnhofstraße kam es am Freitagabend gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall beim Überholen. Es entstand Sachschaden. Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden stieg zunächst aus seinem Pkw aus. Als jedoch der Lenker des anderen Autos, ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, anmerkte, der Atem des 65-Jährigen rieche nach Alkohol, stieg dieser wieder in sein Auto und fuhr davon.

Lokalisierung: Hier kam es zu dem Unfall

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Eine Stunde später konnte der Fahrerflüchtige bereits ausgeforscht werden. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Zusätzlich zur Alkoholisierung wurde festgestellt, dass der 65-Jährige gar keine Lenkberechtigung besitzt. Diese war ihm bereits entzogen worden. Er wird angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper