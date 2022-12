2,6 Promille: Alko-Lenkerin auf der A1 gestoppt

Ihren Führerschein ist eine 40-Jährige aus Wels wohl für längere Zeit los: Die Frau hatte sich am Freitagvormittag sturzbetrunken hinter das Steuer ihres Klein-Lasters gesetzt und war damit auf die A1 in Richtung Wels aufgefahren. Ihre auffällige Fahrweise rief gleich mehrere Verkehrsteilnehmer auf den Plan, die via Polizei-Notruf Alarm schlugen.

Eine Polizeistreife stoppte die Welserin daraufhin bei der Abfahrt Vorchdorf und bat sie zum Alkotest. Das Messgerät zeigte einen Wert von 2,58 Promille. Die Frau musste ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.

