26-jähriger Welser hielt Einbrecher fest

Gratuliere dem aufmerksamen Beobachter in Wels.



Sowas ist nicht selbstvertändlich.

Interessant wäre ob der Einbrecher in Wels

wohnhaft ist.



Ob das Werkzeug einbehalten wird.

Oder ob er nachdem er auf freien Fuss

angezeigt wurde, wieder einfach weiter

tun darf.



Und was mit dem KFZ passiert. Ob es sein

Eigenes war er einen Führerschein hatte.



Ob die Kennzeichen echt waren usw.



Mich würde wirklich interessieren was für

Präventions Massnahmen es gibt bei

der Polizei Wels.