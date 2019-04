26-jähriger Pkw-Lenker kollidierte mit Gegenverkehr

AUBACH. Weil er durch ein Fahrmanöver eines vor ihm fahrenden Autos offenbar irritiert wurde, verriss ein 26-Jähriger in der Nacht auf Freitag in Aubach (Bezirk Grieskirchen) sein Auto und kollidierte mit dem Gegenverkehr.

Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr am 18. April 2019 gegen 23:00 Uhr mit seinem Pkw auf der L520 von Gaspoltshofen Richtung Haag am Hausruck. Vor ihm fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug, das kurz nach dem Ortsgebiet Aubach (Gemeinde Haag am Hausruck) in einer langgezogenen Rechtskurve auf den linken Fahrstreifen kam.

Der 26-Jährige erschrak dadurch, verriss sein Fahrzeug ebenfalls in Richtung linkem Fahrstreifen und kollidierte dabei mit dem Pkw eines aus Richtung Haag am Hausruck kommenden 33-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck.

Die Unfallfahrzeuge kamen ca. 200 Meter voneinander entfernt zum Stillstand. Der 33-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.

