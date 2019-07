26-Jähriger ohne Führerschein prallte gegen geparktes Auto und in Hausfassade

Zeugen zufolge fuhr der 26-jährige Lenker mit laut quietschenden Reifen um die Kurve in die Rablstraße ein und verlor beim Beschleunigen die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser brach nach rechts aus und krachte in einen an der Straße abgestellten BMW, woraufhin beide Autos über die Gehsteigkante gegen eine Hausfassade und einen Starkstromverteilerkasten geschoben wurden. Der Lenker blieb unverletzt, beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt, ebenso der Stromverteilerkasten.

Nach dem Unfall soll der 26-Jährige noch umstehende Passanten dazu aufgefordert haben, der Polizei zu erzählen, sie selbst seien gefahren.

Foto: laumat.at / Matthias Lauber Bild: Matthias Lauber

Der 26-Jährige besitzt keine Lenkberechtigung und ein Alkomattest verlief mit 1,6 Promille positiv.

Die beiden Autos wurden von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Ein Techniker des Energieversorgungsunternehmens sicherte den Stromverteilerkasten.

Die Rablstraße war rund eineinhalb Stunden gesperrt.

