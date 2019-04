26.000 Oberösterreicher nutzen schon Notfall-SMS

LINZ. Von der Notfallbox bis zur Notkochstelle: Nachfrage nach Hilfsmitteln für den Katastrophenfall steigt.

Rekordschnee im Jänner: Extreme Wetterereignisse werden häufiger. Bild: APA

Starkregen, Trockenheit und Rekordschnee: Die Zahl der Unwetter-Ereignisse steigt – auch in Oberösterreich. "Solche Bedrohungslagen sind jetzt in den Köpfen der Landsleute viel präsenter als noch vor einigen Jahren", sagt Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek (FP). "Die Sensibilität dafür steigt seit einigen Jahren merklich an."

Das bekommt auch der oberösterreichische Zivilschutz zu spüren. So haben sich bereits 26.000 Oberösterreicher in rund 160 Gemeinden für das Zivilschutz-SMS registriert. Damit können Bürgermeister im Katastrophenfall Informationen an ihre Gemeindebürger weitergeben, etwa wenn Straßen gesperrt oder Kindergärten und Schulen vorübergehend geschlossen werden müssen. "Allein während der starken Schneefälle heuer im Jänner haben sich mehr als 4000 Bürger angemeldet", sagt Zivilschutz-Präsident Michael Hammer.

Radiogerät mit Kurbel

Auch die Nachfrage nach Notfallprodukten, die der Zivilschutz anbietet, erhöht sich – und zwar derart rapide, dass im Jänner eine eigene Firma für den Onlineshop gegründet wurde. Die Zahl der Produkte, die auf www.zivilschutz-shop.at verkauft wurden, verdreifachte sich innerhalb eines Jahres: von 189 im März 2018 auf 560 im März 2019. Erwerben können Interessierte dort etwa eine Notfallbox, unter anderem mit einem Radiogerät samt Lampe, das ohne Batterie mit einer Kurbel aufgeladen wird, oder mit einer stromunabhängigen Notfallkochstelle. "Sie funktioniert mit einer Brennpaste", sagt Josef Lindner, Geschäftsführer des Zivilschutzes.

Wichtig ist Präsident Hammer, bei aller Präventionsarbeit aber, keine unnötigen Ängste zu wecken: "Uns geht es darum, dass sich die Menschen möglicher Gefahren bewusst sind und für den Fall des Falles gut gerüstet sind." (hes)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema