252 statt 60 Gäste: Nachtlokal in Vorchdorf behördlich geschlossen

Als Tanzbar wird das kleine Nachtlokal "Fuzzy" an der Pettenbacherstraße in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) von dessen Betreibern beschrieben. In der Nacht auf gestern war zum Tanzen nicht mehr viel Platz.

252 statt der maximal erlaubten 60 Nachtschwärmer wurden bei einer gemeinsamen Kontrolle von Polizei und Bezirkshauptmannschaft zehn Minuten nach Mitternacht angetroffen. Und das offenbar nicht zum ersten Mal. "Es gab auch in der Vergangenheit immer wieder Vorkommnisse. Wir haben mit den Betreibern zwar Gespräche geführt, aber irgendwann müssen auch Zeichen gesetzt werden", sagt der Gmundner Bezirkshauptmann Alois Lanz.

Weil bei den Kontrollen auch eklatante Mängel bei Brandschutz, Fluchtwegen und der Gebäudeelektronik festgestellt wurden, ließen die Behördenvertreter das Lokal wegen Gefahr im Verzug schließen.Die Besucher wurden aus dem Lokal verwiesen.

Alois Lanz, Bezirkshauptmann Gmunden: "Das war keine Kleinigkeit mehr. Wir konnten nicht mehr zuschauen.“

In der benachbarten Tanzbar "Foxxy" hätten sie aber auch keinen Platz mehr bekommen: Dort feierten statt der behördlich genehmigten 100 Besucher in der Nacht auf Sonntag 340 Personen. Die Kontrolle sah ein 46-jähriger Lokalgast aus St. Valentin (Bezirk Amstetten) nicht besonders gerne: Er warf mit einem Glas nach einem Polizisten. Der Beamte zog sich dabei eine Schnittverletzung im Gesicht zu, seine Kollegin verließ das Lokal mit einem beschädigten Mobiltelefon.

Weil mehrfach Beamte beleidigt wurden und auch alkoholisierte Autolenker angetroffen wurden, kommt es bei der Bezirkshauptmannschaft zu zahlreichen Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen.

"Wir sind oft sehr geduldig und mischen uns nicht immer in jede Kleinigkeit ein. Aber das war keine Kleinigkeit mehr. Den Gästen ist gar nicht bewusst, was da passieren kann", sagt Lanz.