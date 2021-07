250.000 neue Mitarbeiterinnen für die Linzer Kepler-Uni

Im Mai ist die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Linzer Kepler-Uni (JKU) sprunghaft angestiegen: Rund 250.000 Bienen besiedeln seither fünf Bienenstöcke am Campusgelände. Der erste hauseigene Honig wurde jetzt von JKU-Rektor Meinhard Lukas, JKU-Uniratsvorsitzenden und RLB-Generaldirektor Heinrich Schaller sowie von RLB-Generaldirektor-Stellvertreterin Michaela Keplinger-Mitterlehner erfolgreich geerntet und ist ab Herbst in der Kepler Hall am JKU Campus erhältlich.

"Bienen sind für uns nicht nur deshalb wichtig, weil sie Honig erzeugen, sondern auch, weil sie rund 80 Prozent unserer Nutz- und Wildpflanzen bestäuben. Deshalb hat sich die JKU mit ihrer Kooperationspartnerin, der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, zum Ziel gesetzt, einen bienenfreundlichen Campus zu schaffen, sagt Lukas.

"Es ist uns ein großes Anliegen, dem Rückgang von urbanen Bienenvölkern entgegenzuwirken. Daher haben wir auch bereits 2016 mehrere Bienenvölker am Dach der Raiffeisenlandesbank OÖ am Linzer Europaplatz angesiedelt. Es freut uns, dass wir jetzt gemeinsam mit der JKU ein weiteres derartiges Projekt umsetzen können, sagt RLB-Generaldirektor Schaller.