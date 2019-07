25 Schafe gerissen: Salzburg möchte Wolf abschießen

Auf der Tofernalm in Großarl in Salzburg leben Weidetiere derzeit gefährlich. 20 bis 25 Schafe soll ein Wolf dort seit Anfang Juli gerissen haben.

Nun stellt das Land Salzburg einen Antrag, den Wolf abschießen zu dürfen. Die Bezirkshauptmannschaft muss über den Antrag entscheiden. Der Naturschutzbund fordert zuerst mehr Schutzmaßnahmen, bevor ein Abschuss freigegeben wird. Eine DNA-Probe, die Ende Mai entnommen wurde, bestätigte die Wolfsrisse auf der Alm. Bei den aktuellen Fällen stehen die Testergebnisse noch aus. "Wir gehen aber davon aus, dass es sich um Wolfsrisse handelt", sagte der Wolfsbeauftragte des Landes Salzburg, Hubert Stock. 20 bis 25 Schafe wurden getötet, weitere 20 werden vermisst. "Wo diese sind, wissen wir nicht", sagt Stock. "Die Anzahl der getöteten Tiere rechtfertigt die Definition eines Problemwolfs", sagte der zuständige Landesrat Josef Schwaiger (VP). Laut Managementplan des Landes gilt ein Tier ab 25 gerissenen Tieren innerhalb eines Monats als Problemwolf.

Hannes Augustin vom Salzburger Naturschutzbund sieht noch "keinen Anlass für Abschuss". Zunächst müsse beurteilt werden, wie die Schafe geschützt wurden. Der im Frühjahr beschlossene Wolfsmanagementplan des Landes sehe auch Schutzmaßnahmen für die Schafe vor. Diese seien aber vom Land wenig bis gar nicht verfolgt worden, kritisiert Augustin. Der Herdenschutz müsse forciert werden.

Keine Fälle in Oberösterreich

In Oberösterreich ist es in den vergangenen Monaten ruhig geworden um den Wolf. "Uns sind in letzter Zeit keine Fälle von Wolfsrissen bekannt geworden", sagt Christopher Böck, Geschäftsführer des Landesjagdverbandes.