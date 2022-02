2,5 Promille: 21-Jähriger stahl Lkw und fuhr Schlangenlinien

Der junge Mann war bereits in Deutschland betrunken am Steuer erwischt worden, weshalb ihm der Schein bereits entzogen worden war. Eine Lehre dürfte ihm das nicht gewesen sein. 2,52 Promille hatte der 21-Jährige im Blut, als er in Leonding (Bezirk Linz-Land) einen Lastwagen lenkte. Er sei gegen 10.50 Uhr in der Nebenfahrbahn der B139 in Fahrtrichtung Linz Schlangenlinien gefahren. Polizisten bemerkten das und versuchten den Lkw-Fahrer anzuhalten. Um einer Kontrolle zu entkommen, beschleunigte er und fuhr Richtung Edtstraße. Die Beamten folgten ihm, bis der betrunkene Bayer das Gefährt zum Stillstand brachte und zu Fuß in ein Feld lief. Nach etwa 100 Metern war Schluss. Der Mann wurde festgenommen. "Er war sofort geständig und gab an, den Lkw gerade am Flughafen gestohlen zu haben", teilte die Landespolizeidirektion am Abend mit. Der 21-Jährige sagte die Wahrheit, wie spätere Erhebungen zeigten. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.