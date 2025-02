25 Jahre Frauenpredigten: "Ein großer Wurf, den wir damals gemacht haben"

Mit dem Backen einer Torte verglich Monika Udeani in einer Predigt den faulen Frieden aus dem Matthäusevangelium (10,34). „Sie hat das Rezept vorgelesen und gesagt, dass sie die Torte bei 200 Grad in den Ofen schiebt“, erinnert sich Maria Eicher, designierte Pastoralvorständin der Pfarre Attersee. „Dann fragte sie die Menschen, wo der Fehler liege.“ Viele Frauen, die an diesem Tag in der Kirche waren, schmunzelten – sie wussten die Antwort sofort.