25 Jahre FH Oberösterreich: Wie aus der Ergänzung eine Erfolgsgeschichte wurde

Sie war als Ergänzung geschaffen worden. Als die Fachhochschule (FH) Oberösterreich am 22. Juni 1993 gegründet wurde, sollte sie als Erweiterung der Angebote an der Johannes Kepler Universität dienen. Und auch als 1994 die ersten zwei Studiengänge in Wels und Hagenberg begrüßt wurden, war noch nicht absehbar, welch rasante und erfolgreiche Entwicklung die Verbindung von Lehre und Forschung nehmen würde.

25 Jahre später zählt die Fachhochschule Oberösterreich 5700 Studierende an vier Standorten. 19.000 Absolventen blicken auf eine ereignisreiche Zeit in Wels, Steyr, Hagenberg und Linz zurück. Aus vielen wurden erfolgreiche Unternehmer: Ohne Fachhochschule wäre bei "Runtastic" nichts gelaufen und auch das Rezept für Österreichs erste 24-Stunden-Pizzeria "BistroBox" wurde in der Fachhochschule entworfen.

45 neue Studienplätze

"Die Fachhochschule hat in den vergangenen 25 Jahren die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und auch die Bildungslandschaft Oberösterreichs aktiv mitgestaltet", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Dank des FH-Angebots sei es möglich, "hochqualifizierte Fachkräfte" in Oberösterreich zu halten. Damit dem wachsenden Fachkräftebedarf auch in Zukunft entsprochen werden kann, entstehen ab dem Wintersemester 2020/21 insgesamt 45 neue Studienplätze am Campus Hagenberg und am Campus Wels.

Der Schwerpunkt liegt dabei erneut in den Bereichen der Naturwissenschaft, Technik und der Digitalisierung. "Es werden damit zusätzliche Ausbildungsplätze in jenen Zukunftsfeldern geschaffen, die für den Standort Oberösterreich entscheidend sind", sagt Wirtschafts- und Forschungslandesrat Markus Achleitner (VP). Aber auch am Campus in Steyr tut sich etwas: Bis Mitte Oktober dieses Jahres wird das neue Gebäude "FH III" mit einer Nutzfläche von rund 4500 Quadratmetern eröffnet.

Am Welser Campus werden rund 19 Millionen Euro in den Neubau eines Labors und in den neuen Sitz des Managements aller Fachhochschulen investiert. Die Gebäude sollen Ende 2019 beziehungsweise im Frühjahr 2020 fertiggestellt werden. Trotz, oder vielmehr wegen des großen Erfolgs (die wissenschaftlichen Mitarbeiter der FH OÖ konnten den Umsatz im Jahr 2018 auf 20,43 Millionen Euro steigern) will sich die FH bis 2030 in Lehre, Studium und Forschung neu positionieren. Man wolle noch deutlicher darauf setzen, die Studiengänge für "jedermann" zu öffnen, sagt FH-OÖ-Geschäftsführer Gerald Reisinger. Neben Studienberechtigungslehrgängen wolle man die Weiterbildungsangebote in Spezialthemen für Berufstätige verstärken.

Die FH im Zeitraffer

1993 - 22. Juni: Die Fachhochschule Oberösterreich wird offiziell aus der Taufe gehoben.

Die Fachhochschule Oberösterreich wird offiziell aus der Taufe gehoben. 1994 - 1. Oktober: Die ersten Studiengänge „Automatisierte Anlagen- und Prozesstechnik“ in Wels und „Software Engineering“ in Hagenberg starten.

Die ersten Studiengänge „Automatisierte Anlagen- und Prozesstechnik“ in Wels und „Software Engineering“ in Hagenberg starten. 1995 - 1. Oktober: Jetzt beginnt auch der erste Studiengang auf dem Campus in Steyr. 1997 gibt es an der FH die ersten Sponsionen.

Jetzt beginnt auch der erste Studiengang auf dem Campus in Steyr. 1997 gibt es an der FH die ersten Sponsionen. 1999 - 1. Oktober: Der Andrang ist groß: Erstmals sind mehr als 1000 Studenten inskribiert.

Der Andrang ist groß: Erstmals sind mehr als 1000 Studenten inskribiert. 2000 - Viele Neubauten: 2000 wird das Gebäude am Campus in Hagenberg eröffnet. Zahlreiche weitere Gebäude werden in der Folge an den vier Standorten errichtet.

2000 wird das Gebäude am Campus in Hagenberg eröffnet. Zahlreiche weitere Gebäude werden in der Folge an den vier Standorten errichtet. 2006 - Neue Struktur: Ab jetzt gibt es vier Fakultäten, jeweils eine in Wels, Linz, Steyr und Hagenberg.

Ab jetzt gibt es vier Fakultäten, jeweils eine in Wels, Linz, Steyr und Hagenberg. 2018 - Forschung: Drei neue Forschungszentren (Josef-Ressel-Zentren) starten. Die FH OÖ ist die forschungsstärkste in Österreich.

Drei neue Forschungszentren (Josef-Ressel-Zentren) starten. Die FH OÖ ist die forschungsstärkste in Österreich. 2019 - 25 Jahre: Die Fachhochschule hat sich enorm entwickelt. Es gibt 68 Studiengänge und 6000 Studenten.

