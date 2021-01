25-Jähriger auf A1 von Lkw überrollt: Dieser Zeuge wird gesucht

Es war am 28. Dezember gegen 17 Uhr. Ein Pkw, gelenkt von einem 25-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land, kam auf Höhe der Raststation Lindach ins Schleudern und prallte gegen die Leitschiene. Nach dem Unfall wurde der junge Mann - wie berichtet - von einem nachkommenden Lkw überrollt und getötet. Am Steuer saß ein 49-jähriger Niederösterreicher.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat inzwischen das Videomaterial gesichtet. Darauf ist zu sehen, wie ein Fahrzeuglenker beinahe mit dem quer zur Fahrtrichtung schleudernden Fahrzeug des Opfers kollidierte.

Diese Person hat anschließend das Fahrzeug am Pannenstreifen angehalten und vermutlich das weitere Unfallgeschehen mitverfolgt. Die Autobahnpolizeiinspektion Seewalchen bittet die Person, sich unter der Telefonnummer 059133 4173 zu melden. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu diesem am Pannenstreifen angehaltenen Fahrzeug bzw. zu der Person am Steuer geben können.

