25-jähriger Mann tot in Fluss entdeckt

NEUHOFEN IM INNKREIS. Eine Leiche wurde am Donnerstag in einem kleinen Nebenfluss in Neuhofen im Innkreis, Bezirk Ried, gefunden. Die Staatsanwaltschaft Ried hat eine Obduktion angeordnet.

Hier wurde die Leiche des 25-Jährigen gefunden Bild: Scharinger/Kaufmann

Der 25-jährige Mann ausländischer Herkunft, der laut Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, im Bezirk Ried wohnte, wurde am Donnerstagvormittag von einem Passanten tot in der Oberach, einem Nebenfluss der Antiesen, in Neuhofen im Innkreis, Ortsteil Ponneredt, entdeckt.

"Der Mann dürfte noch nicht sehr lange im Wasser gelegen sein. Gestern war er noch in der Arbeit", sagt Ebner auf OÖN-Anfrage. Zur Todesursache könne man noch nichts sagen, eine Obduktion wurde angeordnet, so der Staatsanwalt. Der 25-Jährige dürfte alleine in einer Wohnung im Bezirk Ried gewohnt haben, so Ebner.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema