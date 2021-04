25-jährige Innviertlerin krachte mit Auto gegen Baum und starb

Die junge Innviertlerin hatte gegen 6.40 Uhr bei der Fahrt Richtung Munderfing die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie kam mit dem Pkw von der Jegingerstraße ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Nachkommende leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Unfallwrack befreien. Wiederbelebungsversuche durch den Notarzt blieben erfolglos. Die 25-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, teilte die Landespolizeidirektion am Vormittag mit.

Damit setzte sich die tragische Unfallserie in Oberösterreich fort. Insgesamt neun Menschen haben in den vergangenen sieben Tagen bei Verkehrsunfällen ihr Leben verloren. Die Serie begann am Samstag in Pettenbach, als ein 67-jähriger Motorradlenker von der Straße abkam. Am Montag kollidierte in Munderfing eine Lenkerin mit einem Lkw und starb, in Oepping geriet ein 42-Jähriger in den Gegenverkehr. Am Dienstag starb eine 26-Jährige nach einer Kollision mit einem Baum, in Eggelsberg kam ein 22-Jähriger von der Fahrbahn ab und starb. Am Mittwoch kollidierte ein Motorradfahrer in Tragwein mit einem Lkw. In der Nacht auf Donnerstag forderte der Unfall in der Linzer Innenstadt zwei Menschenleben.