25 Cent pro Plastikflasche und Aludose: "Jetzt beginnt ein neues Pfandzeitalter"

Einwegflaschen und Dosen gehören nicht mehr in den Gelben Sack, sondern in den Pfandautomaten.

Es wird ernst: Wer Getränke kauft, zahlt ab 1. Jänner pro Plastikflasche oder Dose 25 Cent Pfand. Geschäfte sind verpflichtet, leere Gebinde mit österreichischem Pfandlogo zurückzunehmen. Dadurch soll die Umwelt geschont werden, denn häufig landen Einweg-Plastikflaschen in der Natur. Derzeit werden in Österreich rund 70 Prozent nach dem Gebrauch gesammelt und wiederverwertet. Bis zum Jahr 2027 soll die Sammelquote auf 90 Prozent gesteigert werden.

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) spricht von einem "neuen Pfandzeitalter". Die Vorbereitungen dafür seien in allen Bereichen abgeschlossen: Supermärkte wurden mit neuen Rückgabe-Automaten ausgestattet. In Verkaufsstellen ohne Automat – etwa Bäckereien, Würstelstände oder Kioskbetreiber – erfolgt die Rückgabe über eine Person. Diese Geschäfte müssen nur Gebinde zurücknehmen, die sie anbieten – und nur so viel, wie sie üblicherweise an eine Person verkaufen.

Übergangsphase bis Ende 2025

Damit Konsumenten das Pfand retour bekommen, müssen die Flaschen bzw. Dosen unzerdrückt und das Etikett vollständig auf der Verpackung lesbar sein. Ausgenommen von dem Pfandsystem sind neben Tetrapacks auch Milchgetränke (aus hygienischen Gründen), Sirupe (weil sie nicht für den unmittelbaren Verzehr bestimmt sind), Getränkeflaschen aus Glas oder Metall mit Kunststoffverschlüssen sowie Flaschen für Beikost und flüssige Lebensmittel, die für medizinische Zwecke bestimmt sind.

Bereits produzierte Gebinde, die noch kein Pfandlogo tragen, dürfen bis Ende 2025 verkauft werden. Dieser Restbestand bleibt pfandfrei und darf in der einjährigen Übergangsphase noch im Gelben Sack entsorgt werden. Die neuen, bepfandeten Gebinde haben hingegen nichts mehr darin verloren. Künftig gilt die "Gelbe Formel". Sie lautet: Leichtverpackungen plus Metallverpackungen minus Pfand. Die (blaue) Metalltonne wird es also im neuen Jahr nicht mehr geben.

Ein System, das nicht nur Freunde hat

PET-Flaschen und Dosen sollen durch das Pfand nicht teurer werden. "Das System finanziert sich aus sich selbst", sagt Umweltministerin Gewessler. Zum einen erfolgt die Finanzierung durch eine Produzentengebühr, die auch jetzt schon abgeführt werden muss. Zum anderen bleiben für jede Pfandflasche, die nicht retourniert wird, 25 Cent im System – der sogenannte "Pfandschlupf".

Für die Altstoffsammelzentren (ASZ) bedeutet die Umstellung wirtschaftliche Einbußen, weil große Sammelmengen wegfallen. Roland Wohlmuth, Vorsitzender des Landesabfallverbandes, rechnet in Oberösterreich mit rund einer Million Euro, die den ASZ entgehen würden.

Wenig begeistert vom neuen Pfandsystem zeigten sich auch Imbissstände und Trafiken. Sie hatten jüngst über zu wenig Lagerplatz für die Sammlung des leeren Getränkepfands geklagt. Eine Kritik, die Gewessler nicht nachvollziehen kann. In Deutschland etwa funktioniere die Pfandrückgabe gerade auch in kleinen Rückgabestellen und Geschäften, die spät nachts noch offen hätten, genau wie in Trafiken "hervorragend". Für kleine Geschäfte ohne Automaten gebe es Erleichterungen, so das Ministerium. Mehr dazu lesen Sie im Bericht links.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper