25 Cent pro Flasche: Was sagen die Österreicher zur neuen Pfandverordnung?

Ab nun heißt es für viele Österreichrinnen und Österreicher Pfandflaschen bzw. -dosen sammeln, wenn sie ihr Geld bei der Pfandrücknahme wieder zurückbekommen wollen. Seit 1. Jänner 2025 sind Einweggetränkeverpackungen aus Plastik oder Metall mit einem Volumen bis zu drei Litern mit einem Pfand von 25 Cent versehen.

Welche Getränkeverpackungen genau zurückgebracht werden sollen, kennzeichnet ab sofort ein abgebildetes nationales Pfandsymbol. Bei eingerichteten Rücknahmeautomaten können Konsumentinnen und Konsumenten nun ihre leeren Flaschen bzw. Dosen retourbringen. Die Verpackungen müssen dabei zur Rückgabe in möglichst gutem, unzerdrücktem Zustand sein, um den Pfandbetrag auch zurückzubekommen. Das sagen die Österreicher dazu:

Liselotte Bachmann (62) & Gabi Schlager (62) aus Timelkam

„Ich lasse das auf mich zukommen. Ändern kann ich es sowieso nicht. Ich denke schon, dass das angenommen wird. Sicher wird es ein bisschen dauern, aber genau wie die Müllentsorgung allgemein oder andere Pfandflaschen werden wir uns auch daran gewöhnen.“

Straßenumfrage Pfandverordnung Bild: OÖN

Willhelm Spannbauer (59) aus St. Valentin

„Ob das umgesetzt wird? Es bleibt uns ja nichts Anderes über. Nur der Umsatz der Dosen wird zurückgehen, dann kauft man halt irgendeine andere Verpackung. Es wird aber sicher einige Zeit dauern, bis das umgesetzt wird. Mindestens sechs Monate, schätze ich. Das wird noch lustig. Obwohl man das Geld ja zurückbekommt, ist es natürlich trotzdem umständlicher. Auf der anderen Seite schadet es ja nicht, wenn die Verpackungen wieder zurückgehen.“

Straßenumfrage Pfandverordnung Bild: OÖN

Alexa Graf (29) aus Linz

„Ich finde das sehr cool. Ich komme aus Deutschland, da machen wir das schon seit ein paar Jahren. Da hat sich gezeigt, das ist echt was Gutes. Also ich finde es toll, dass es auch in Österreich eingeführt wird."

Straßenumfrage Pfandverordnung Bild: OÖN

Eva-Maria Keinberger (67) aus Urfahr

"Ich finde die neue Pfandverordnung schon sinnvoll. Was ich nicht sinnvoll finde ist, wann ich nur bei dem Supermarkt, wo ich die Pfandflasche gekauft habe, diese auch wieder zurückgeben kann - es muss für mich überall zurückgegeben werden können. Mit drei Kindern wächst man mit Mülltrennung, Recycling usw. auf. Dementsprechend wenn ich für den Pfand schon bezahle, will ich auch den Service, dass ich es egal wo auch entsorgen kann."

Straßenumfrage Pfandverordnung Bild: OÖN

Volker Plass (59) & Doris Pennitzdorfer (53) aus Linz

"Endlich liegt der Dreck nicht mehr im Wald und auf der Straße! Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, sehe ich ständig irgendwelche Dosen und Flaschen herumliegen. Mit der Verordnung ist das endlich, wie in anderen Ländern, beendet. Das funktioniert in Deutschland schon sehr gut und ich wüsste nicht warum das in Österreich nicht der Fall sein sollte. In unserem Haushalt wird sich nicht viel verändern, da wir Plastikflaschen nur wenig kaufen."

Straßenumfrage Pfandverordnung Bild: OÖN

Günther & Bettina Stöfflbauer (60) aus Steyr

"Die neue Einwegpfandverordnung betrifft uns nicht, da wir keine Plastikflaschen verwenden. Wir haben kaum Saft zu Hause und beim Wasser ist das kein Thema. Wir denken jedoch die Österreicher werden die neue Regelung gut annehmen. Beruflich haben wir mit Firmen zu tun, die für Kunststoffrecycling verantwortlich sind, grundsätzlich finden wir das sowieso richtig. Man sieht auch in anderen Ländern, wie es ausschaut wenn man Flaschen nicht recycelt. In Österreich sind wir da eher Musterschüler und einige Jahre voraus. Irgendwann wird vielleicht bei uns kommen, dass man den Restmüll durchleuchtet und in anderen Ländern wird der ganze Müll zusammengeschissen.

Straßenumfrage Pfandverordnung Bild: OÖN

Autor Elena Muss Elena Muss

Autor Anna Rauchecker Anna Rauchecker