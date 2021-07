2,44 Promille und Nazi-Parolen: Deutscher ist seinen Führerschein los

Der 35-jährige Deutsche, der sich seit etwa einer Woche in Österreich aufhielt und in seinem Fahrzeug lebte, hatte am Samstag im Gemeindegebiet von St. Lorenz (Bezirk Vöcklabruck) die Aufmerksamkeit eines Passanten auf sich gezogen, da er diesen mit rechtsextremen Gedankengut belästigte. Als ihn der Mann bat, ihn in Ruhe zu lassen, ging der Deutsche zu seinem Fahrzeug und genehmigte sich einige Biere.

"In Deutschland nicht mehr ausgehalten"

Kurze Zeit später stieg er wieder aus seinem Fahrzeug und schrie rechtsextreme Parolen, bevor er wieder einstieg und in Richtung Mondsee davonfuhr. Ein Zuge verständigte unterdessen die Polizei, die den Mann wenig später stoppte. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 2,44 Promille, teilte die Beamten am Sonntag mit. Dem 35-Jährigen wurde sowohl der Führerschein als auf der Autoschlüssel an Ort und Stelle abgenommen. Er gab an, er habe es in seiner Heimat Deutschland nicht mehr ausgehalten und sei deshalb nach Österreich gekommen.

Innviertler mit drei Promille gestoppt

Auch im Innviertel beschäftigte ein schwer alkoholisierter Autofahrer die Exekutive. Der Mann hatte sich am Samstagabend mit drei Promille Alkohol intus hinter das Steuer seines Wagens gesetzt. Auf der Sauwald Straße (B136) fuhr er von Münzkirchen kommend in Richtung St. Roman meist auf der falschen Fahrbahnseite und rammte dazu ein Verkehrszeichen. Den Beamten gegenüber gab er an, lediglich ein paar Bier getrunken zu haben.