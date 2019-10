242.598 Gartenschau-Gäste: "Pfiat Gott" im Paradies

"Es ist schon viel Wehmut dabei, wenn wir jetzt unsere Tore schließen. Es war ein unvergesslicher Sommer, den wir heuer erlebt haben", sagte Aigen-Schlägls Bürgermeisterin Elisabeth Höfler (VP) anlässlich der Abschlussfeier im Bio.Garten.Eden, der siebten Landesgartenschau in Oberösterreich. "242.598 Gäste besuchten uns in 150 Tagen auf der Gartenschau. Fast 100.000 mehr, als wir uns zum Minimalziel gesetzt hatten", freute sich Barbara Kneidinger, Geschäftsführerin der Gartenschau. Mehr als 700 Veranstaltungen organisierte sie mit ihrem Damenteam. 1000 Busgruppen mussten koordiniert werden und 2000 bis 3000 Besucher an einem Tag waren keine Seltenheit. "Am 15. September war unser stärkster Tag. Da waren mehr als 5000 Besucher am Gelände", erinnerte sich Kneidinger.

Eine gemütliche Gartenschau Bild: Fellhofer

Ein Zeichen für die Regionen

Zufrieden mit dieser Bilanz zeigte sich auch Landesrat Max Hiegelsberger (VP): "Ich war oft im Bio.Garten.Eden und muss sagen, ich war immer begeistert. Hier ist etwas entstanden, was einfach in die Region passt. Die Planer haben das genommen, was vorhanden war, und daraus etwas Großartiges gemacht." Damit sei es gelungen, das Land in seiner ganzen Vielfalt zu präsentieren: "Man hat hier gespürt, dass man mit der Natur und nicht gegen die Natur gearbeitet hat und dass alle Partner in einem Geist zusammengearbeitet haben", stellte Hiegelsberger den Verantwortlichen im Mühlviertel ein gutes Zeugnis aus.

Übergabe der Gartenschau-Gießkanne Bild: Fellhofer

Besagte Partnerschaft verband das Stift Schlägl, die Bioschule Schlägl und die Marktgemeinde Aigen-Schlägl. Eine Partnerschaft funktioniere dann gut, wenn jeder sein Bestes dazu beitrage: "In unserem Fall waren das die Kultur des Stiftes und unser Bier", sagte Schlägls Abt Lukas Dikany, der erst während der Gartenschau zum Prälaten gewählt wurde. Sein Vorgänger Martin Felhofer ergänzte: "Es war natürlich schön, meinem Nachfolger so ein Blumenmeer überreichen zu können, in dem auch der Gedanke der Schöpfung so tief verwurzelt ist." Als Dritter im Bunde zog auch Johann Gaisberger als Direktor der Bioschule eine positive Bilanz: "Schüler und Lehrer waren mit Eifer dabei, und wir können einiges von der Gartenschau auch weiterhin nutzen. Das freut uns natürlich sehr."

Übergabe an Wolfsegg

Zum Abschluss überreichten Barbara Kneidinger und Bürgermeisterin Elisabeth Höfler gemeinsam mit Max Hiegelsberger die offizielle Gartenschau-Gießkanne an Bürgermeisterin Barbara Schwarz aus Wolfsegg am Hausruck. Dort findet 2022 die nächste Landesgartenschau mit dem Titel "Schräge Gärten und rosige Aussichten" statt. (fell)