240 neue Corona-Fälle - mehr als ein Drittel durch Reiserückkehrer

Die Zahl der Corona-Fälle steigt und steigt: Von gestern auf heute wurden in Österreich 1.221 Personen positiv auf das Virus getestet - der höchste Wert seit 8. Mai. Von den bundesweit registrierten Neuansteckungen entfielen 240 auf Oberösterreich.

Gut ein Drittel (35,4 Prozent) davon ist wiederum auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Die meisten der 85 ins Land "eingeschleppten" Infektionen verzeichnet der Krisenstab aktuell aus den drei Balkan-Ländern Kosovo, Nordmazedonien und Bosnien-Herzegowina.

Bundesweit ist der Anteil der positiv getesteten Reiserückkehrer noch höher: Laut einer Abklärung der AGES (Agentur für Ernährungssicherheit und Gesundheit) am 6. August waren 40 Prozent aller Neuinfektionen auf diese Gruppe zurückzuführen. Das bedeutet, dass es in Verbindung mit Ferien- und Urlaubsaufenthalten zu mehr Ansteckungen als in Haushalten gekommen ist.