24-Stunden-Betreuung: "Die Mama hat sich das verdient"

Cäcilia Bauer, 87, sitzt am Esstisch ihres Hauses in Kirchham (Bezirk Gmunden), um sie herum die Fotos ihrer Familie. Neben ihr auf der Bank sitzt Aurora Munteanu, eine ihrer zwei 24-Stunden-Betreuerinnen. "Mir geht es so gut mit meinen beiden Damen", sagt Cäcilia Bauer. "Sie sind so lieb, sie kümmern sich gut um mich und können sehr gut kochen", sagt die pensionierte Gastwirtin und lacht.