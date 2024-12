24-Jähriger saß mit Kokain in der Unterhose im Zug - von Grenzpolizei Passau festgenommen

Der Österreicher hatte die Drogen in seiner Unterhose versteckt, knapp 3,6 Gramm Kokain wurden bei ihm gefunden. Auch 13.000 Euro in bar hatte er dabei. Das berichtete die Passauer Polizei am Sonntag.

Aufgeflogen war der junge Mann in einem Zug bei Plattling in Bayern. Dort führten Grenzpolizisten aus Passau und österreichische Polizisten Kontrollen durch. Der Österreicher ist vorläufig festgenommen worden, auf die Frage warum er so viel Bargeld bei sich hatte, konnte er keine schlüssige Antwort geben, so die Polizei.

Ein Verfahren wegen Geldwäsche, sowie nach dem Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

