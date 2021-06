Alkolenker rutschte über Böschung, Lkw-Lenker schlief betrunken am Steuer ein

Der 24-jährige bosnische Staatsbürger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr mit seinem Auto am Samstag gegen 22.30 Uhr auf der Traunuferstraße Richtung Ansfelden. In der Ortschaft Rapperswinkel, Gemeinde Ansfelden, kam der Mann links von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter. Dabei wurde er leicht verletzt, lehnte allerdings eine ärztliche Behandlung ab. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,80 Promille, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die L563 war für eine Stunde totalgesperrt.

Lkw-Lenker schlief betrunken am Fahrersitz

Am Sonntag gegen vier Uhr früh wurde via Notruf eine Anzeige bezüglich eines ungünstig abgestellten Sattelzuges auf der L1057 in der Ortschaft Radlham, Gemeinde Treubach, erstattet. Beim Eintreffen der Polizei wurde der Sattelzug an einer Bushaltestelle neben der Landesstraße festgestellt. Der Anhänger ragte etwa eineinhalb Meter auf die Fahrbahn und war nicht beleuchtet. Der 48-jährige rumänische Lenker wurde schlafend am Fahrersitz vorgefunden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Alkolenker rammte Verkehrsinsel

Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Eferding lenkte seinen Pkw in der Nacht auf Sonntag gegen 23 Uhr auf der Haizingerstraße Richtung Hartkirchen. Auf Höhe Achleitnerstraße übersah er eine Verkehrsinsel und rammte diese. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

Gegen Betonmauer gefahren

Nur wenige Stunden später war ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land mit seinem Auto gemeinsam mit einem 22-jährigen bosnischen Staatsbürger aus Wels auf der Kremstalstraße in Richtung Linz unterwegs. In Gaumberg, Gemeinde Leonding, kam der Wagen auf der nassen Fahrbahn von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Heck gegen eine Betonmauer. Die beiden Männer wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler Universitätsklinikum nach Linz gebracht.