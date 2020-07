2,34 Promille - Alkolenker landete mit Pkw in Hauseinfahrt

Gegen 1:45 Uhr kam der Pkw-Lenker aus dem Bezirk Braunau auf der Oberinnviertler Straße in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitschiene. Der Pkw hob in Richtung eines Einfamilienhauses ab, verfehlte nur knapp zwei geparkte Fahrzeuge und kam auf der linken Fahrzeugseite in der Einfahrt zu liegen.

Der 55-Jährige konnte sich mithilfe der dazugekommenen Bewohner aus dem schwer beschädigten Fahrzeug durch die Windschutzscheibe befreien und wurde in das Braunauer Krankenhaus gebracht. Ein im Spital durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 2,34 Promille.