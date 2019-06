23-Jähriger überschlug sich mit Traktor - schwer verletzt

Ein 23-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems lenkte am Dienstag gegen 19 Uhr einen Traktor samt Schwader auf einer privaten, frisch gemähten Wiese. Er wollte den Grünschnitt in der Nähe eines steil abfallenden Geländes sammeln.

Der Spurenlage zur Folge geriet er mit dem Traktor über die Kante, wodurch er in das steil abfallende Gelände rutschte, anschließend gegen einen Baumstumpf prallte und sich mindestens zwei Mal überschlug. Der 23-Jährige wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber Martin 3 in das UKH-Wels geflogen.