23-jähriger Fußgänger bei Unfall mit Fahrerflucht verletzt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 20.30 Uhr im Bereich der Kreuzung der L1390a mit der Adalbert-Stifter-Straße in Pasching. Das von dem Fußgänger angehaltene Fahrzeug kam aus der Richtung Traun. Es handelte sich laut bisherigen Zeugenaussagen um einen Pkw der Marke Audi, weiß oder silbergrau lackiert, in der Bauform Limousine. Nähere Umstände sind bisher nicht bekannt - auch weil sich der Fußgänger aus Linz, der zu dem Zeitpunkt betrunken war, an den Vorfall nicht erinnern kann.

Die Polizeiinspektion Pasching ersucht etwaige weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059133/4141 zu melden.