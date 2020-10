229 neue Corona-Fälle in Oberösterreich

Insgesamt waren am Sonntag 1.858 aktive Fälle bekannt. Am Klinikum Wels-Grieskirchen gab es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Ein 89-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels starb, teilten die Behörden mit.

Weiter gestiegen ist auch die Zahl der Menschen in Spitalsbehandlung in Oberösterreich: Es gab 118 Hospitalisierungen und 16 Intensivpatienten im Zusammenhang mit Covid-19. Im Bereich Bildung wurden 17 Schüler, vier Lehrkräfte und ein Mitarbeiter an elf Standorten positiv getestet. Die Fallhäufung in der Mittelschule und PTS Großraming stieg leicht auf zehn Lehrer, 24 Schüler und drei Mitarbeiter.

Alten- und Pflegeheime in Oberösterreich waren in Wels, Linz und Bad Goisern sowie in den Bezirken Rohrbach, Urfahr-Umgebung und Ried betroffen. Am Samstag waren 1.610 Tests durchgeführt worden. Bei Kontrollen zur Einhaltung der Sperrstundenregelung kam es zu zwölf Anzeigen.

