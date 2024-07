220.000 Menschen beim Pflasterspektakel

Bei ausgelassener Stimmung und optimalem Wetter genossen in der Linzer Innenstadt 220.000 Besucher das Pflasterspektakel. Die 36. Auflage des Festivals der Straßenkunst begeisterte erneut Groß und Klein und gilt zudem als wichtiger Wirtschaftsfaktor im Sommer.

Mehr als 100 Künstler und Gruppen aus mehr als 30 Nationen zeigten an drei Tagen ihr Können – rund die Hälfte war heuer zum ersten Mal beim Linzer Festival dabei. Die Aufführungen reichten von Akrobatik über Comedy und Clownerie bis zu Jonglage, Tanz, Magie und den beliebten Feuershows. "Die zahlreichen internationalen Künstler und die hohe Qualität der Darbietungen haben das Publikum erneut in ihren Bann gezogen", sagt Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP). Es sei ein Fest der Vielfalt, des gemeinsamen Erlebens und der Freude, zog die Stadt Linz ebenfalls eine positive Bilanz. So ging das Pflasterspektakel laut den Organisatoren auch ohne große Probleme und Zwischenfälle über die Bühne.

Die Besucher bestaunten aber nicht nur die mehr als 800 Auftritte an den 40 Spielorten, sondern brauchten auch Erfrischungen und kauften nebenbei noch ein. Damit seien sie auch ein wichtiger Faktor für die Gastronomie sowie die Handelsbetriebe, sagt Lang-Mayerhofer.

Bewährt hätten sich laut der Kulturstadträtin aufgrund der Hitze vor allem die Ruheinsel sowie die acht Spektakel-Oasen in Innenhöfen und auf Plätzen. Dort gab es neben Sitzgelegenheiten auch viel Schatten. Im kommenden Jahr ist das Pflasterspektakel von 17. bis 19. Juli angesetzt.

Daniel Gruber

