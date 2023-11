220 Beratungen am „Bäuerlichen Sorgentelefon“

Der bäuerliche Alltag bringt viele Herausforderungen mit sich. Gerade in belastenden Situationen muss der Zugang zu professioneller Hilfe schnell und unkompliziert sein. Dafür steht die Beratungsstelle „Lebensqualität Bauernhof“ der Landwirtschaftskammer OÖ. Sie ist seit 2022 die erste Anlaufstelle für Betroffene aus dem landwirtschaftlichen Umfeld und bietet neben Bildungsveranstaltungen auch kostenlose Beratungen an.

Aufgrund ihrer Struktur sind bäuerliche Betriebe mit verschiedenen Problemen konfrontiert. Der Generationenkonflikt ist eines der häufigsten. Sind die Fronten erst einmal verhärtet, sind klärende Gespräche ohne externe Moderation oft kaum noch möglich. Über das „Bäuerliche Sorgentelefon“ – ein Teil des Projekts „Lebensqualität Bauernhof“ – können Bäuerinnen und Bauern in solchen Fällen mit ausgebildeten Beraterinnen sprechen. Drei Lebens- und Sozialberaterinnen sowie eine Psychologin stehen an fünf Vormittagen pro Woche zur Verfügung und bieten professionelle Hilfe an.

Mehr als 220 Beratungen konnten heuer bereits durchgeführt werden. Neben Konflikten zwischen den verschiedenen Generationen sind Hofübergaben und Probleme in der Partnerschaft die häufigsten Themen.

„Es erreichten uns immer wieder Anrufer in emotionalen Situationen, für die unser übliches Beratungsangebot nicht passte“, erklärten die Initiatoren. Das Sorgentelefon entstand aus diesem Bedarf heraus, gezielte Beratung zu den persönlichen Themen anzubieten.

Das Bäuerliche Sorgentelefon ist unter 0810/676 810 Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr erreichbar.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper