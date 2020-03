22-Jähriger raste mit 230 km/h über die A1

Der 22-jährige türkische Staatsbürger aus Salzburg fuhr am Dienstag gegen 20:10 Uhr mit seinem Pkw auf der A1-Westautobahn in Richtung Wien. Dabei wurde von Polizisten der Autobahnpolizei Seewalchen im Gemeindegebiet von Aurach am Hongar beim Straßenkilometer 228 eine Geschwindigkeit von 230 km/h gemessen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.

