22-jähriger Pkw-Lenker übersah Moped - 16-Jähriger tot

Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis hatte seinen Pkw am Samstagabend um kurz nach 22 Uhr in Betrieb genommen und wollte von einem Parkplatz in Haag am Hausruck auf die Rieder Straße, B141, auffahren. Dabei übersah er offenbar ein von links kommendes Moped, gelenkt von einem 16-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen. Sein 14-jähriger Bruder fuhr auf dem Sozius mit. Das Moped prallte frontal gegen die Fahrerseite des links abgebogenen Pkw, die beiden Jugendlichen stürzten auf die Fahrbahn.

Bild: Matthias Lauber

Für den 16-Jährigen kam jede Hilfe zu spät - er erlitt beim Sturz schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Sein Bruder wurde nach der Erstversorgung verletzt in das Klinikum Wels gebracht.

Bild: Matthias Lauber

Der Autolenker erlitt einen schweren Schock und leichte Verletzungen am Knie. Er wurde ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.

Die Unfallstelle war rund zwei Stunden erschwert passierbar.