22-Jähriger belästigte Frauen und ging auf Polizisten los

Und wieder weit und breit keine Ordnungswache.



Taubenmarkt ist ja nicht gerade eine unwichtige neuralgische Stelle in Linz.



So produzieren Wir nur weitere FPÖ Wähler.

Wenn Polizei dann wenn festnimmt und dann wieder

nichts passiert.



Ich werde zwar nie FPÖ wählen, weil diese Partei die Probleme nur zum Angst verbreiten und Hetze/Häme verwendet, als die zuständige Justiz und Sozialorganisationen, wo diese Menschen untergebracht sind zu kritisieren.



Verbrechen die wahrscheinliich gar nicht erwänt werden in OÖ gehen in Zigtausende.