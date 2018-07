22-jähriger Rohrbacher schmuggelte Drogen nach Österreich

ROHRBACH. Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach soll Cannabis und MDMA aus Tschechien nach Österreich geschmuggelt und hier weiterverkauft haben.

Bild: Weihbold

Aktiv gewesen sein soll der Mann von August 2017 bis Februar 2018. Neben seinen „Importen“ aus Tschechien kaufte er auch Marihuana von Kontakten in Linz und Salzburg. Einen Teil der Drogen konsumierte er selbst, einen Teil verkaufte er - auch in einem vorwiegend von Jugendlichen besuchten Lokal, in dem er zeitweise geringfügig als Kellner beschäftigt war.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden Verkaufsutensilien sowie diverse Unterlagen sichergestellt. Der Mann und seine Kunden, darunter fünf Personen aus Rohrbach, wurden angezeigt. Auf die Schliche gekommen war die Polizei dem 22-Jährigen im Zuge von Ermittlungen, die sich mit einer Gruppe von Dealern beschäftigte, die Drogen von Deutschland nach Österreich schmuggelten und sie im Raum Rohrbach weiterverkauften.

