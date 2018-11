22-jähriger Bürgermeister: "Sogar Bundeskanzler Kurz hat mir gratuliert"

WAIZENKIRCHEN. Mit 22 Jahren ist Fabian Grüneis der jüngste Bürgermeister des Landes – was Kollegen ihm raten.

Als „DJ Greenice“ hat Fabian Grüneis schon zahlreiche Partys gerockt, nun ist er Ortschef von Waizenkirchen. Bild: Privat

52,4 Prozent der Waizenkirchner haben den 22-jährigen Fabian Grüneis (VP) zu ihrem Bürgermeister gewählt. Der Marketing-Fachmann ist der jüngste Ortschef Oberösterreichs.

"Ich habe Unmengen an Glückwünschen bekommen, 300 Nachrichten habe ich noch gar nicht gelesen", sagte Grüneis gestern. Sogar Bundeskanzler Sebastian Kurz hat mir am Telefon gratuliert." Der Chef der Bundesregierung rief am Sonntag an, als der neue Bürgermeister gerade mit den OÖN telefonierte. "Als ich die unbekannte Nummer zurückgerufen habe, war Sebastian Kurz dran", freute sich Grüneis.

Welche Tipps haben andere junge Bürgermeister für den 22-Jährigen nun parat, auf was sollte der junge Waizenkirchner achten? Die OÖN haben sich umgehört.

Das raten junge Kollegen

„Mit der Zeit kommt die Routine“ - Severin Mair (25), Bürgermeister (VP), Eferding

Das erste Jahr als Bürgermeister ist dazu da, einmal alles genau kennenzulernen. Das heißt, dass man auch viel nachfragen muss, wenn man sich nicht auskennt, auch bei den Mitarbeitern der Gemeinde. Nach einem Jahr weiß man dann, was einen durchschnittlich alles erwartet. Das ist wie in jedem Beruf: Man muss dazulernen und offen für Neues sein. Fettnäpfchen gibt es sicher, aber Fabian Grüneis war ja schon im Gemeinderat tätig und kennt schon einiges. Mit meinem jungen Alter hatte ich keine Probleme. Ich wurde ja direkt gewählt und daher legitimiert, da ist der Respekt dann schnell da. Ich konnte mich gut einleben, mit der Zeit kommt die Routine. Dann tritt das Alter ohnehin in den Hintergrund. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, über die wir jungen Bürgermeister der VP uns immer wieder austauschen, zum Beispiel, wenn es um Gemeindebund-Sitzungen geht.

„Die erste Zeit war spannend“ - Christoph Schragl (30), Bürgermeister (VP) von Traunkirchen

Ich habe lange den Titel als jüngster Bürgermeister gehabt. Mittlerweile bin ich schon drei Jahre im Amt. Als Jungbürgermeister braucht man vor allem viel Kraft, Standhaftigkeit und Entschlossenheit. Das müssen die Bürger auch merken, und dass Fabian ehrlich und offen auf die Menschen zugeht. Wichtig finde ich, dass wir VP-Jungbürgermeister unser informelles Netzwerk weiterführen und uns so untereinander noch besser austauschen können. Das nächste Mal wird das bei einem zwei- bis dreitägigen Skiausflug sein. Wenn ich gefragt werde, ob es Vorbehalte bezüglich meines Alters und meiner Erfahrung gegeben hat, dann sage ich immer ganz klar Nein. Zumindest keine, die mir aufgefallen wären. Ich finde es sogar besser, wenn Erfahrung fehlt, denn dann hat man auch keine Vorbehalte zu bestimmten Dingen. Das kann ein Vorteil sein. Ich wünsche Fabian auf jeden Fall alles Gute im Amt.

„Ich habe gleich alles hinterfragt“ - Wolfgang Bammer (31), Bürgermeister (VP) von Grünau

Ich rate dem jungen Fabian, dass er gleich zu Beginn seiner Amtszeit versuchen soll, mit allen Fraktionen im Gemeinderat gut auszukommen und sie einzubinden. Das ist einfacher und macht die Arbeit leichter. Auf jeden Fall sollte er in der wahlfreien Zeit den Kontakt zu den Bürgern aufrechthalten und suchen. Jetzt, als Bürgermeister, muss ich über jedes Wort nachdenken, was ich sage. Denn es können bestimmte Wortmeldungen auch völlig anders interpretiert werden. Gewiss ist, dass man sich als Jüngerer mehr beweisen muss, als Ältere. Da wird genau geschaut, was alles richtig und falsch gemacht wird. Eines lege ich Fabian besonders ans Herz: Wenn er eine Familie hat oder gründen will, dann muss er sich bewusst sein, dass diese auch Zeit in Anspruch nimmt. Ich trage mir dazu in meinen Kalender ein, wann ich zu Hause bin. Mittlerweile fühle ich mich schon richtig alt.

„Er soll seinen Weg gehen“ - Elisabeth Feichtinger (31), Bürgermeisterin (SP), Altmünster

Fabian Grüneis soll sich nicht beirren lassen. Er sollte sich viele Meinungen anhören, aber sich dann seine eigene Meinung bilden und seinen eigenen Weg gehen. Am Anfang lernt man einmal alle Mitarbeiter kennen, das sind bei uns in Altmünster 220 Gemeindemitarbeiter. Es geht anfangs darum, alle Strukturen zu verstehen. Wenn zum Beispiel ein Bürgeranliegen kommt, muss man wissen, welcher Sachbearbeiter dafür zuständig ist. Als Gemeinderatsmitglied kümmert man sich um solche Details nicht, weil ohnehin der Bürgermeister zuständig ist. Ich rate ihm auch, sich die oberösterreichische Gemeindeordnung von A bis Z genau durchzulesen. Dieses Wissen braucht man bei den Sitzungen immer wieder. Mein Alter war und ist kein Thema. Die Leute wussten ja, wer ich bin, und haben mich gewählt. Dass man als junger Mensch ein bisschen unter Beobachtung steht, ist verständlich.

