217 neue Fälle: Höchstwert seit Beginn der Pandemie

Kommt es auch in Oberösterreich wieder zu einer Verschärfung der Maßnahmen? Darüber wollen Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide VP) heute mit medizinischen Experten beraten. Denn auch gestern lag die Zahl der aktuellen Fälle im Land mit 1505 über dem Wert, der am 2. April während des Lockdowns erreicht worden war (1402).

Auch bei den Neuinfektionen wurde gestern der höchste Wert seit Beginn der Pandemie verzeichnet: Der Krisenstab des Landes meldete 217 neue Fälle. Allerdings war auch die Zahl der Testungen mit 2256 eine der höchsten der vergangenen Wochen.

Maßnahmen für Altenheime?

In Oberösterreich beobachte man die Lage jedenfalls sehr genau – und zwar nicht nur die Zahl der täglichen Neuinfektionen, sondern vor allem auch die Lage in den Krankenhäusern. Diese zeige sich noch sehr stabil: Stand gestern befanden sich 74 Erkrankte auf einer Normalstation in Behandlung, sieben liegen aktuell in den Betten der Intensivstation.

Aus dem Krankenhaus Braunau wurde gestern der Tod einer 86-jährigen Frau gemeldet. Es ist der 78. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Oberösterreich.

Über welche weiteren Maßnahmen heute beraten wird, wollte man gestern nicht kommentieren. Im Raum dürfte aber eine Verschärfung der Schutzmaßnahmen für Alten- und Pflegeheime stehen. Dort war es in den vergangenen Tagen vermehrt zur Clusterbildung gekommen. Besonders betroffen sind das Seniorenheim Neustadt in Wels (aktuell 38 Fälle) und das Altenheim in Bad Goisern (21 Fälle).

In Bad Goisern wurden gestern bis zu 90 Personen getestet, es sei derzeit "am meisten geholfen", wenn keine Personen von außen das Heim besuchen, sagt Bürgermeister Leopold Schilcher (SP). Großflächig getestet wurde auch in Großraming (Bezirk Steyr-Land), wo, wie berichtet, die Mittelschule und die Polytechnische Schule wegen 20 positiven Fällen auf Distance-Learning umstellen mussten.

Wie lange Schüler den Unterricht von zu Hause aus verfolgen müssen, hängt von den Testergebnissen ab – diese standen gestern Abend noch aus. "Wir rechnen am Donnerstag damit. Es gibt nebenbei auch Gespräche mit Schulen in der Umgebung über eine vorübergehende Zusammenarbeit mit den dortigen Pädagogen", hieß es gestern aus der Bildungsdirektion.

Wegen der steigenden Fallzahlen in ganz Österreich weitete gestern Belgien seine Reisewarnung für die Republik noch einmal aus: Nach Wien und Tirol sind nun auch Ober- und Niederösterreich, das Burgenland, Salzburg und Vorarlberg auf der roten Liste.

Anschober räumt Fehler ein

In der Causa Ischgl räumte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gestern im Nationalrat Fehler ein. Viele der Kritikpunkte seien für ihn aus heutiger Sicht nachvollziehbar. Diese würden "hauptsächlich" das Land Tirol betreffen, aber auch Dinge, die in den Bereich des Bundes fielen. Anschober verwies aber darauf, dass Anfang bis Mitte März "eine besondere Ausnahmesituation" geherrscht habe.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at